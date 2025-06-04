Глава МИД Ирана: Сделки с США не будет без условия сохранения обогащения урана

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Иран пожертвовал многим для развития атомной промышленности и не пойдет на сделку с США без сохранения возможности обогащения урана на своей территории. Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

"Иран дорого заплатил за эти возможности, и нет такого сценария, при котором мы откажемся от патриотов, воплотивших нашу мечту в реальность. Повторяю: нет обогащения - нет сделки. Нет ядерному оружию - есть сделка", - написал он в публикации в соцсети X.

Аракчи отметил, что лишь немногие страны обладают потенциалом для самостоятельного поддержания работы ядерных реакторов, поскольку для этого необходимо наличие прочной промышленной базы и научно-технологического комплекса, способного обеспечить необходимые человеческие ресурсы. Иран ни в коем случае не откажется от достигнутых результатов, отметил он.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи ранее заявлял, что отказ от обогащения урана сделает иранскую атомную промышленность бесполезной и поставит страну в зависимость от других, а это идет вразрез с фундаментальными принципами исламской республики. В свою очередь руководитель пресс-службы Государственного департамента США Тэмми Брюс отметила, что в рамках потенциального соглашения по ядерной программе Иран не сможет продолжать процесс обогащения урана.