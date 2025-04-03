Глава МИД Мали: Для нас Украина - террористическое государство

Мали считает Украину террористическим государством, поскольку боевики Сахеля поддерживаются Киевом news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/04de2117-0e09-40a9-91ab-79df65cd19f7/conversions/22c5db0c-50ad-4dff-b999-b176b29f0b5a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/04de2117-0e09-40a9-91ab-79df65cd19f7/conversions/22c5db0c-50ad-4dff-b999-b176b29f0b5a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/04de2117-0e09-40a9-91ab-79df65cd19f7/conversions/22c5db0c-50ad-4dff-b999-b176b29f0b5a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/04de2117-0e09-40a9-91ab-79df65cd19f7/conversions/22c5db0c-50ad-4dff-b999-b176b29f0b5a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Мали считает Украину террористическим государством, поскольку боевики Сахеля поддерживаются Киевом, заявил министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп, сообщает РИА Новости.

"Некоторые государства помогают этим террористам (в Сахеле), организовывают для них тыл. Например, Украина. Для нас Украина - террористическое государство", - заявил Абдулай Диоп во время пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел России и "Сахельской тройки".

Он также заявил, что Украина является спонсором терроризма, и ее необходимо остановить.

В январе 2024 года Буркина-Фасо, Нигер и Мали объявили о выходе из регионального блока ЭКОВАС. По словам представителей этих государств, сообщество стало угрозой для стран-участниц. Согласно совместному заявлению Буркина-Фасо, Нигера и Мали, региональный блок ввел "незаконные, нелегитимные, бесчеловечные и безответственные санкции" против трех стран. ЭКОВАС заявило, что привержено поиску решения путем переговоров.