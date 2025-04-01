Глава МИД Польши: Около 30 стран готовы поддерживать мир в Украине

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что порядка 30 стран выразили свою готовность "поддерживать мир" в Украине после его установления. Об этом пишет РИА Новости.

"Около 30 стран уже заявили о своей готовности поддерживать мир в Украине после его установления и следить за ним с пониманием того, что линию соприкосновения, протяженность которой, как вы знаете, составляет 1300 километров, будут поддерживать сами украинцы", - заявил Сикорский в интервью испанской газете Pais.

При этом он отметил, что от США потребовалось бы как минимум использование некоторых их разведывательных, космических и воздушных ресурсов.