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Глава МИД Польши: Около 30 стран готовы поддерживать мир в Украине
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что порядка 30 стран выразили свою готовность "поддерживать мир" в Украине после его установления. Об этом пишет РИА Новости.
"Около 30 стран уже заявили о своей готовности поддерживать мир в Украине после его установления и следить за ним с пониманием того, что линию соприкосновения, протяженность которой, как вы знаете, составляет 1300 километров, будут поддерживать сами украинцы", - заявил Сикорский в интервью испанской газете Pais.
При этом он отметил, что от США потребовалось бы как минимум использование некоторых их разведывательных, космических и воздушных ресурсов.
Сикорский также добавил, что ЕС не сможет взять на себя "слишком большую" задачу "по сдерживанию" России. По его мнению, это задача для всего НАТО.