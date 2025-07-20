Глава Минприроды Румынии Бузояну обвинила бобров в затоплении шахты Прайд

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Весенние наводнения в Румынии привели к затоплению шахты Прайд в уезде Харгита, ее администрация проигнорировала предупреждение властей о рисках, восстановить производство соли и туристическую базу не получится, но руководство винит во всем бобров, заявила министр окружающей среды Диана Бузояну. Об этом сообщают РИА Новости.

Сильный шторм в Румынии в начале мая привел к подтоплению шахты Прайд. Продолжительные ливни в течение мая к концу месяца вынудили прекратить добычу соли, работники шахты были эвакуированы, она также была закрыта для посещения туристами. Плотина, созданная, чтобы остановить поступление воды и не допустить ее попадание как на рудник, где располагаются фабрика и комбинат, так и на рекреационную туристическую базу, рухнула из-за давления потоков. Горнодобывающее оборудование не подлежит восстановлению, возникла угроза для подземных запасов соли, проблема обсуждалась на заседании Совбеза Румынии, президент Никушор Дан просил местные власти принять срочные меры, чтобы обезопасить население.

"Совершенно очевидно, что эту шахту уже невозможно спасти, что ее больше нельзя использовать. Реальность такова, что мы видели заявления даже про бобров, то есть каким-то образом вина была переложена на бобров, и бобры не могли сказать: "Это не наша вина". Власти должны были вмешаться давно", - заявила Бухояну журналистам.

По ее словам, соляная шахта Прайд находится в ведении государственной компании Salrom, подчиненной министерству экономики. В феврале 2023 года соляная шахта уже пострадала от сильного наводнения, в июле агентство вод Румынии указало на риск дальнейших затоплений и составило план действий, однако ответственные за шахту учреждения не предприняли никаких мер.

"В настоящее время приоритетом Министерства окружающей среды является предотвращение экологической катастрофы и обеспечение доступа к питьевой воде для жителей района, возможная реконструкция туристической шахты должна быть решением Министерства экономики", - добавила министр.