Глава МО Израиля заявил, что ликвидация Хаменеи - часть цели его страны

Израиль больше не может позволить существовать верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи после того, как Иерусалим обвинил Тегеран в ударе ракетой по больнице "Сорока", отметил министр обороны Израиля Исраэль Кац. Его слова приводят iz.ru, ссылаясь на газету The Times of Israel.

"Хаменеи открыто заявляет, что хочет уничтожения Израиля - он лично отдает приказ стрелять по больницам. Он считает целью уничтожение государства Израиль", - заявил Кац.

По его словам, такому человеку, как верховный лидер Исламской Республики, больше нельзя позволять существовать.

"Его уничтожение теперь является частью стратегических целей Израиля", - подчеркнул Кац.

15 июня газета The Wall Street Journal сообщила, что Израиль не исключает возможность ликвидации Хаменеи. Израильский чиновник заявил, что аятолла "не является неприкосновенным" объектом для ударов Израиля.