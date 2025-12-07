Глава Пентагона заявил о планах проводить ядерные испытания

"Как заявил президент Трамп, мы модернизируем ядерную триаду нашей страны, мы разработаем дополнительные варианты поддержки сдерживания и управления эскалацией и мы никогда не позволим нашей стране стать уязвимой для ядерного шантажа, даже в мире, где мы сталкиваемся с двумя другими крупными ядерными державами. И мы будем испытывать ядерное оружие и системы доставки ядерного оружия наравне с другими".