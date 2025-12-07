3.76 BYN
Глава Пентагона заявил о планах проводить ядерные испытания
Соединенные Штаты намерены проводить ядерные испытания на равных с другими государствами. Об этом сообщил шеф Пентагона Пит Хегсет.
Ранее аналогичное заявление сделал Дональд Трамп, поручив Министерству войны начать испытания ядерного оружия на равноправной основе. Хегсет отметил, что этот вид вооружений является основой обороны США.
Пит Хегсет, министр войны США:
"Как заявил президент Трамп, мы модернизируем ядерную триаду нашей страны, мы разработаем дополнительные варианты поддержки сдерживания и управления эскалацией и мы никогда не позволим нашей стране стать уязвимой для ядерного шантажа, даже в мире, где мы сталкиваемся с двумя другими крупными ядерными державами. И мы будем испытывать ядерное оружие и системы доставки ядерного оружия наравне с другими".
О возобновлении ядерных испытаний США ранее говорил и американский госсекретарь Рубио. Он также подчеркнул обеспокоенность Вашингтона быстрым наращиванием ядерного потенциала КНР.