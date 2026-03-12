3.73 BYN
Глава Rheinmetall заявил о дефиците боеприпасов в Европе
Автор:Редакция news.by
О дефиците боеприпасов и высоком спросе на бронетехнику в Европе заявил глава оборонного концерна Rheinmetall. По его словам, в случае чрезвычайной ситуации запасы были бы израсходованы в течение нескольких дней, ведь почти ни у кого в Европе не хватает боеприпасов.
Он отметил, что Rheinmetall увеличит выпуск артиллерийских снарядов примерно с 70 тыс. в год до 1,5 млн к 2030 году.
Руководитель компании добавил, что портфель заказов близок к 70 млрд евро и может вырасти до 140 млрд евро в течение года. Основные поставки по текущим контрактам запланированы на 2029-2030 годы.
По его словам, концерн расширяет производство в Европе, в том числе систем ПВО и боеприпасов, и диверсифицирует площадки с учетом экспортных ограничений.