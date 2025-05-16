Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоПроисшествияВ миреРегионыКультураЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Глава российской делегации выступил с заявлением по итогам переговоров в Стамбуле

Глава российской делегации выступил с заявлением по итогам переговоров в Стамбуле

Глава российской делегации Владимир Мединский выступил с заявлением по итогам переговоров в Стамбуле, пишет РИА Новости.

Основные заявления:

  • делегация удовлетворена результатом переговоров с украинской стороной; 
  • переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле завершены; 
  • анонсирован масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной; 
  • Киев запросил встречу глав государств, Москва приняла это к сведению; 
  • Россия готова продолжать переговоры с Украиной; 
  • Москва и Киев договорились представить свое видение прекращения огня.

Переговоры России и Украины начались в Стамбуле в 13:30 мск и продлились почти 2 часа.

Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.

УкраинапереговорыВладимир МединскийТурцияРоссия