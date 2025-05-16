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Глава российской делегации выступил с заявлением по итогам переговоров в Стамбуле
Глава российской делегации выступил с заявлением по итогам переговоров в Стамбулеnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b23dce50-d7e3-4cc6-a91e-fefde20ded8c/conversions/c75a31fc-0f0a-492d-a94c-95b55949d5f8-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b23dce50-d7e3-4cc6-a91e-fefde20ded8c/conversions/c75a31fc-0f0a-492d-a94c-95b55949d5f8-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b23dce50-d7e3-4cc6-a91e-fefde20ded8c/conversions/c75a31fc-0f0a-492d-a94c-95b55949d5f8-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b23dce50-d7e3-4cc6-a91e-fefde20ded8c/conversions/c75a31fc-0f0a-492d-a94c-95b55949d5f8-xl-___webp_1920.webp 1920w
Глава российской делегации Владимир Мединский выступил с заявлением по итогам переговоров в Стамбуле, пишет РИА Новости.
Основные заявления:
- делегация удовлетворена результатом переговоров с украинской стороной;
- переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле завершены;
- анонсирован масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной;
- Киев запросил встречу глав государств, Москва приняла это к сведению;
- Россия готова продолжать переговоры с Украиной;
- Москва и Киев договорились представить свое видение прекращения огня.
Переговоры России и Украины начались в Стамбуле в 13:30 мск и продлились почти 2 часа.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.