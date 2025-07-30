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Глава ЦИК Молдовы: Страны ЕС имеют право вмешиваться в выборы в республике
У стран Евросоюза есть право вмешиваться в выборы в Молдове, ведь республика стремится вступить в ЕС. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии Молдовы Анжелика Караман, сообщает ТАСС.
"Я объясню. Есть большая разница между Европейским Союзом и другими государствами. Молдова уже в шаге от того, чтобы стать членом ЕС, поэтому вмешательство такой страны, как Франция, в наши выборы не считается внешним вмешательством. Даже когда речь идет о прямом финансировании политических сил, мы не считаем это формой электоральной коррупции. Это нормально, когда соседи заботятся друг о друге и поддерживают развитие демократии", - сказала глава ЦИК в эфире телеканала "Журнал ТВ".
Со своей стороны президент Майя Санду обвинила оппозиционные силы в работе на Россию и попытках дестабилизировать ситуацию в стране накануне выборов в парламент. Об этом она заявила на пресс-конференции после заседания Высшего совета безопасности, на котором обсуждался вопрос иностранного вмешательства в голосование. Она утверждает, что Россия якобы готовится организовать в стране "платные протесты" и развернула кампанию "очернения политиков, общественных деятелей и журналистов, которые выступают за интеграцию в ЕС". Кроме того, по ее словам, к этому причастны и некоторые священники Молдавской православной церкви.