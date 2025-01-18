Главная купель мира. 8 тыс. верующих совершили путешествие к месту крещения Христа

Тысячи православных христиан посещают в эти дни место крещения Иисуса Христа в долине реки Иордан. Сюда приезжают паломники из всех провинций Иордании, а также из Ливана, Греции и других стран, где исповедуют православную веру. Они посещают богослужения у реки, где крестился Спаситель, участвуют в паломнических ритуалах.