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Главная купель мира. 8 тыс. верующих совершили путешествие к месту крещения Христа

Тысячи православных христиан посещают в эти дни место крещения Иисуса Христа в долине реки Иордан. Сюда приезжают паломники из всех провинций Иордании, а также из Ливана, Греции и других стран, где исповедуют православную веру. Они посещают богослужения у реки, где крестился Спаситель, участвуют в паломнических ритуалах.

Место крещения Христа расположено в девяти километрах к северу от Мертвого моря. Объект внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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