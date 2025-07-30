Политические махинации и скандалы стали обыденностью для демократичного Запада. Но Украину в этом вопросе сложно превзойти. Владимир Зеленский пытается замести следы и спешно ликвидировал, а потом еще быстрее вернул полномочия западным, независимым от Киева, "антикоррупционным структурам".

Встречу Великобритании и США в Альпах, где искали замену Зеленскому, связывают со скандалом вокруг антикоррупционных НАБУ И САП. Разберемся в ситуации в рубрике "Площадка".

История с западными "антикоррупционными" структурами НАБУ и САП отлично показывает, что из себя представляет нынешняя независимая Украина.

Когда американцы входят в какую-то страну, то запускают в нее свои щупальца - разные организации, подорганизации. Таковыми являются и НАБУ, и САП. Зеленскому они достались в наследство от Порошенко.

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Главное - эти структуры не про реальную борьбу с коррупцией, а про рычаги давления и жесткий внешний контроль со стороны Запада, про накопление компромата на властных временщиков, а также инструмент отмывания вложенных в "незалежную" денег и возвращения части из них обратно в западные банки и фонды.

У прокуроров САП и детективов НАБУ особые полномочия - с ноги открывать дверь к украинской элите и чиновникам. Так возбуждали дела и сажали в тюрьму. Недавно НАБУ пришел с обысками к командующему Нацгвардии Украины и его подчиненным. Говорят, подобрался к Зеленскому и его ближайшему кругу. В западных СМИ началась медийная атака на него и главу офиса Ермака.

Но Зеленский пошел ва-банк: приказал силовикам "рвать" НАБУ и сам подписал закон об ограничении полномочий этих структур. Ликвидируя НАБУ и САП, Киев надеялся на одобрение со стороны президента США Дональда Трампа. Тем более что разворовывание Украины идет полным ходом и в силе обещание американцам о контроле над украинскими природными ресурсами. Но вышло иначе.

Ранее не подозревавший Запад возмутился, затопали даже ярые опекуны Зеленского, а Трамп сделал намек. США и ЕС конкретно обозначили - прекратят финансирование. Особенно безжалостно прошлись по Киеву западные медиа: предрекли скорую политическую кончину Зеленского, предложили уйти в отставку, напомнили про истекший срок полномочий. Бывшие сотрудники спецслужб заговорили даже о возможной ликвидации Зеленского и его замене на бывшего главкома ВСУ Залужного.

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Люди, вышедшие на улицы в Украине, не выступали против ужаса в стране, мобилизации, коррупции и тотального разворовывания. Они вышли отстоять американские интересы и имущество.

Когда Запад "оккупировал" Украину, то вместе с независимыми от Киева антикоррупционными структурами создал целую прослойку живущих на гранты НКО, НПО, разношерстных активистов, политиков, СМИ, блогеров. Их при необходимости и включают, например, выводят на улицы. Как всегда, Запад использует студентов и школьников, которые вам даже не объяснят, что такое НАБУ.

Зеленский полномочия структурам велел вернуть. Сказал, что виноваты законодатели, а он был занят войной и не доглядел.

Эксперты сходятся во мнении, что главная цель кампании против киевских властей - не возвращение полномочий НАБУ, а максимальное ослабление Зеленского вплоть до его отстранения от власти. В случае непослушания (а он и так частенько ведет себя как бессмертный) произойдет ликвидация Зеленского и его окружения.

Киев фактически потерял контроль над ситуацией в стране, но это уже не новость. Что до угроз западников, то спонсировать войну они вряд ли бы прекратили, ведь в ней суть. Скорее, нашли бы другой способ принуждения к согласию.