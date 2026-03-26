Главный нефтеносный штат Канады может присоединиться к США
Автор:Редакция news.by
Штат Альберта готовится провести референдум о выходе из состава Канады. Плебисцит пройдет в сентябре. Инициативная группа создана, набрать необходимые 177 тыс. голосов в поддержку этой затеи не составит никакого труда - в этом не сомневаются даже противники отделения.
Многие в Канаде рассматривают вероятный референдум как продолжение попыток американского президента Дональда Трампа добиться присоединения Канады к США. Штат Альберта богат нефтью и его гарантированно тотчас же примут в свои объятия американцы.
Сегодня идея отделения пользуется поддержкой лишь пятой части жителей штата. Однако социологи вспоминают, что в случае с Brexit ситуация была почти такой же, но это не помешало Великобритании в итоге покинуть Евросоюз.