Главный нефтеносный штат Канады может присоединиться к США

Штат Альберта готовится провести референдум о выходе из состава Канады. Плебисцит пройдет в сентябре. Инициативная группа создана, набрать необходимые 177 тыс. голосов в поддержку этой затеи не составит никакого труда - в этом не сомневаются даже противники отделения.

Многие в Канаде рассматривают вероятный референдум как продолжение попыток американского президента Дональда Трампа добиться присоединения Канады к США. Штат Альберта богат нефтью и его гарантированно тотчас же примут в свои объятия американцы.