Главный нефтеносный штат Канады может присоединиться к США

Штат Альберта готовится провести референдум о выходе из состава Канады. Плебисцит пройдет в сентябре. Инициативная группа создана, набрать необходимые 177 тыс. голосов в поддержку этой затеи не составит никакого труда - в этом не сомневаются даже противники отделения.

Многие в Канаде рассматривают вероятный референдум как продолжение попыток американского президента Дональда Трампа добиться присоединения Канады к США. Штат Альберта богат нефтью и его гарантированно тотчас же примут в свои объятия американцы.

Сегодня идея отделения пользуется поддержкой лишь пятой части жителей штата. Однако социологи вспоминают, что в случае с Brexit ситуация была почти такой же, но это не помешало Великобритании в итоге покинуть Евросоюз.

