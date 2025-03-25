Главред The Atlantic случайно оказался в чате Белого дома, где обсуждались удары по Йемену

Главный редактор издания The Atlantic Джеффри Голдберг заявил, что администрация президента США по ошибке добавила его в онлайн-чат, где американские высшие должностные лица обсуждали секретные планы ударов по Йемену. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на ВВС.

Вначале об этом инциденте написал статью сам редактор Atlantic Джеффри Голдберг, а затем ситуацию прокомментировал и сам Белый дом.

"Руководители национальной безопасности США включили меня в групповой чат о предстоящих военных ударах в Йемене. Я не думал, что это может быть правдой. Но потом начали падать бомбы", - поделился Голдберг.

BBC указывает, что в чате в месенджере Signal, в котором случайно оказался журналист, велось обсуждение массированных ударов по Йемену, которые США нанесли 15 марта. Среди участников чата могли быть министр обороны США Пит Хегсет, советник по национальной безопасности Майк Уолтц, вице-президент США Джей Ди Вэнс и другие.

По словам Голдберга, 11 марта он получил запрос на подключение к Signal от пользователя Майка Уолтца. Журналист подумал, что вряд ли это мог быть запрос от настоящего Уолтца, но все-таки принял его. Через два дня ему пришло уведомление, что его включают в чат с ограниченным числом участников для обсуждения проблемы йеменских хуситов.

В последующие несколько дней, по словам Голдберга, он наблюдал за перепиской, содержащей информацию высочайшей секретности, - от вооружений США до тактических шагов Вашингтона на Ближнем Востоке. В частности, в переписке обсуждались удары США по территории Йемена.

Знали ли они, что я был включен в эту группу? Был ли я включен намеренно? Если нет, кем они меня считали? Понимал ли кто-нибудь, кто я такой, когда меня добавили, или когда я удалил себя из группы? Регулярно ли высокопоставленные должностные лица администрации Трампа используют Signal для деликатных обсуждений? Считают ли должностные лица, что использование такого канала может поставить под угрозу американский контингент?" - задавался вопросами Голдберг.

Журналист считает, что Майк Уолтц, координировавший чат, нарушил не одно правило защиты государственных интересов.

"Я никогда не видел такого нарушения. Для сотрудников национальной безопасности не редкость общаться через Signal. Но приложение используется в основном для планирования встреч и других логистических вопросов, а не для подробных и строго конфиденциальных обсуждений предстоящих военных действий. И, конечно, я никогда не слышал о случае, когда журналиста приглашали на такое обсуждение", - отметил Голдберг.

Утечка данных национальной безопасности Трампа ошеломила Вашингтон, подчеркивает BBC. Эксперты по безопасности раскритиковали обращение американской администрации с секретной информацией, назвав его безрассудным.

Представитель Совета национальной безопасности США Брайан Хьюз заявил, что сейчас изучается, каким образом посторонний номер был добавлен в переписку.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подчеркнула, что президент США Дональд Трамп доверяет своей команде, несмотря на скандал с чатом, передает телеканал Fox News. "Президент Трамп по-прежнему полностью доверяет своей команде по национальной безопасности, включая советника по нацбезопасности Майка Уолтца", - сказала она.

В то же время, по информации издания Politico, в Белом доме ведутся активные дискуссии о будущем Уолтца.