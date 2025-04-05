Главы МИД стран БРИКС встретятся в Рио-де- Жанейро 28-29 апреля

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Встреча глав МИД стран БРИКС пройдет 28-29 апреля в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщил посол РФ в Бразилии Алексей Лабецкий, пишет БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

"Мы активно готовимся к Совету министров иностранных дел (СМИД), который пройдет 28-29 апреля в Рио-де-Жанейро. В фокусе внимания также подготовка к намеченной на 30 апреля в Бразилиа встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Так что можно без колебаний констатировать плотную насыщенность бриксовской повестки дня под бразильским председательством", - заявил дипломат.

По его словам, бразильская сторона активно взялась за работу по председательству в БРИКС. Среди приоритетов Бразилии в расширившемся объединении - здравоохранение, финансы, искусственный интеллект и вопросы климата.

Кроме того, Алексей Лабецкий отметил, что украинская тема остается в повестке дня России и Бразилии. В Москве высоко ценят неприсоединение Бразилии к санкциям и отказ от поставок оружия в зону боевых действий.