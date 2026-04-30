Главы Wizz Air и Ryanair предрекли банкротство европейских авиакомпаний уже к осени

Главы сразу двух крупных авиакомпаний Европы заявили, что банкротства перевозчиков неизбежны, и ждать их следует уже к осени.

Руководитель венгерского лоукостера Wizz Air утверждает, что подорожание авиационного керосина делает бизнес многих компаний убыточным: цена топлива за два месяца выросла с 830 долларов за тонну до 1840 долларов.

Того же мнения придерживается глава лоукостера Ryanair: он, в частности, полагает, что жертвами кризиса станут как минимум 2 крупные авиакомпании.

Наиболее вероятными кандидатами в жертвы экономического катаклизма считаются латвийская airBaltic и, собственно, Wizz Air.