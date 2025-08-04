Global Times: Трамп не смог заставить Индию и Бразилию уступить, несмотря на шантаж

Китайская Global Times пишет, что Трамп не смог заставить Индию и Бразилию уступить, несмотря на нефтегазовый шантаж и требования прекратить закупку у России энергоносителей.



И теперь вряд ли Трампа ждет больший успех в отношениях с Китаем. Однако давление на Россию не прекратится, но если действия и позиция стран БРИКС будут согласованы, это сокрушит санкционное давление и влияние Вашингтона.