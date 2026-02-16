Год Огненной Лошади вступил в права: КНР отмечает наступление Нового года по лунному календарю

Китай празднует наступление Нового года по лунному календарю или Праздник весны. Год Огненной Лошади продлится до 5 февраля 2027 года.

Торжества длятся более двух недель и отмечаются с размахом. Сотни миллионов зрителей порадовали зрелищным шоу с фейерверками и выступлениями роботов-андроидов. Все это в рамках новогоднего гала-концерта, который является неотъемлемой частью празднования каждый год в сотнях миллионов китайских домов.