Год Огненной Лошади вступил в права: КНР отмечает наступление Нового года по лунному календарю
Автор:Редакция news.by
Китай празднует наступление Нового года по лунному календарю или Праздник весны. Год Огненной Лошади продлится до 5 февраля 2027 года.
Торжества длятся более двух недель и отмечаются с размахом. Сотни миллионов зрителей порадовали зрелищным шоу с фейерверками и выступлениями роботов-андроидов. Все это в рамках новогоднего гала-концерта, который является неотъемлемой частью празднования каждый год в сотнях миллионов китайских домов.
С момента первой трансляции в 1983 году он был признан Книгой рекордов Гиннесса самой просматриваемой ежегодной телепрограммой в мире.