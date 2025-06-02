Голоса подсчитаны: Навроцкий побеждает на президентских выборах в Польше

Вопреки первоначальным экзитполам во втором туре президентских выборов в Польше побеждает кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий. После обработки более 99,8 % бюллетеней он набирает почти 51 % голосов.

Мэр Варшавы Тшасковский, хоть ранее и объявил себя победителем, остался не у дел. Теперь в Польше победили условные трамписты, что явно осложнит отношения с Брюсселем и Киевом. Навроцкий гораздо более скептически настроен к ЕС и Украине, чем его оппонент.