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Голоса подсчитаны: Навроцкий побеждает на президентских выборах в Польше
Вопреки первоначальным экзитполам во втором туре президентских выборов в Польше побеждает кандидат от оппозиции Кароль Навроцкий. После обработки более 99,8 % бюллетеней он набирает почти 51 % голосов.
Мэр Варшавы Тшасковский, хоть ранее и объявил себя победителем, остался не у дел. Теперь в Польше победили условные трамписты, что явно осложнит отношения с Брюсселем и Киевом. Навроцкий гораздо более скептически настроен к ЕС и Украине, чем его оппонент.
Впрочем, аналитики пророчат раздрай и внутри самой Польши. После победы представителя партии "Право и справедливость" правящая коалиция, скорее всего, развалится, после чего не за горами новые выборы в Сейм.