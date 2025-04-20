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Город для крыс - почему Бирмингем утопает в отходах и как он стал банкротом
Британский Бирмингем утопает в коммунальных отходах. На улицах одного из крупнейших городов Британии скопились десятки тысяч тонн мусора. Жители негодуют, но город продолжает превращаться в выгребную яму.
Страна, которая когда-то правила морями, теперь не может справиться с собственным мусором. Как докатились до жизни такой, разберемся в "Понятной политике".
Один из протестующих прибыл в мэрию Бирмингема в костюме крысы. "Это город для крыс, но не людей", так прокомментировал мужчина печальный антирекорд. В городе накопилась 21 тыс. т помоев.
Один из крупнейших городов Британии гол как сокол и признан несостоятельным по финансам. В Великобритании банкротятся не заводы, не банки, а целые города. И это уже тенденция и это уже никого не удивляет. Дебет не сошелся с кредитом в семи точках страны.
Есть города-герои, а есть города-банкроты. В Британии, кажется, зародилась новая традиция. Бирмингем среди островных бедняков самый крупный. Второй по населению город Туманного Альбиона еще в 2023 году объявил о том, что дыру в бюджете заштопать не получается. Дефицит превысил 100 млн фунтов. Как угораздило попасть в финансовую яму?
В Бирмингеме проживают более 1 млн человек, а городской совет города является крупнейшим органом местной власти во всей Европе по числу депутатов и служащих. И большинство среди них - женщины, что город и погубило. Они потребовали равных условий оплаты труда. Суд встал на сторону истцов.
Городские власти заморозили все статьи расходов, кроме соцвыплат по бедности и болезни. Строительство школ, больниц, благоустройство улиц и прочие элементы для нормальной жизни - как-нибудь в другой раз. Под ножи пошли и зарплаты в разных сферах. В том числе сборщиков мусора. Те взяли, и прекратили работать.
Только представьте, забастовка длится почти два месяца, а власти ничего ровным счетом не делают. У банкротства, как и у денег, оказался свой запах.
На улицах тонны мусора и по тротуарам уже не пройти. Город тонет в бытовых отходах, а журналисты уже назвали происходящее не иначе, как Мусоргеддон. Как правило, в больших городах Англии мусор из контейнеров у дома специальные службы забирают раз в неделю в два приема - перерабатываемый и обычный. К жителям Бирмингема перестали приезжать и те, и те. Теперь вход в дома британцев все больше напоминает огромную свалку. На тротуарах и улицах лежат груды отходов. Грызуны в завалах мусора чувствуют себя как дома. Крысы пугают британцев своим поведением и размером.
Министр здравоохранения страны заявил, что забастовка "вышла из-под контроля". Это и понятно. Крысы в Бирмингеме уже никого не боятся, а еды у них на улицах на годы вперед. Там где грызуны, там и куча разных болезней.
Британская Daily Mail называет происходящее экологической катастрофой, а крыс - новыми хозяевами города. Как рассказал, крысолов Уильям Тиммс, грызунов будет еще больше. Они питаются белком, который содержится в отходах человеческой еды и в такой атмосфере размножаются крайне быстро.
Полчища грызунов устраивают себе трапезу прямо на улице, шведский стол для них в любом переулке. Местные жители возмущаются, но кроме непрошенных хвостатых соседей, на мусор больше никто не обращает внимания.
Причина забастовки нескольких тысяч мусорщиков банальна: просят денег иначе "город превратится в ад". Но у мэрии нет бюджета, это же не в Украину отправлять миллиарды.
Городской совет Бирмингема, объявил "серьезный кризис", но пойти на уступки мусорщикам отказался. Более того, представители властей заявили, что работники могут потерять до 8 тыс. фунтов за год, не считая дополнительных штрафов.
Света в конце тоннеля для Бирмингема пока не видно. Конфликтующим сторонам даже до переговоров еще далеко. Власти возмущаются, что сборщики мусора взяли город в заложники, а профсоюз отвечает - как минимум сохраните людям зарплату, иначе и пальцем не пошевелим. Пока Бирмингем все больше превращается в выгребную яму, Лондон помогать городу не собирается. Дескать, ваши долги - ваши проблемы. У столицы и без того хватает забот на большой геополитической карте.
Десятки тысяч тонн мусора под окнами жилых домов: почему Бирмингем утопает в отходах? Как город стал банкротом и почему власти не решают проблему? Подробности смотрите в "Понятной политике".