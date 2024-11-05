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Горячая ночь в Грузии: протестующие строили баррикады, поджигали мусорные баки, били витрины
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Лидеры ОДКБ по итогам саммита в Астане приняли декларацию и подписали более десятка документов
Актуализирован состав представителей Беларуси в Комиссии по правам человека СНГ
Лукашенко подтвердил заинтересованность Беларуси в углублении диалога с Палестиной
Лукашенко: Мы непростительно долго раскачиваемся, чтобы создать альтернативные правовые механизмы
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