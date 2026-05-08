Загоревшийся как факел поезд шел по маршруту Рига-Даугавпилс. Вспыхнула дизельная секция.

Компания-перевозчик утверждает, что отсек был оборудован системой пожаротушения. Но вот незадача. Условия в том самом моторном помещении напрочь лишили ее работоспособности. Умная автоматика, за которую когда-то платили бюджетные деньги, не выдержала встречи с реальностью. Пламя охватило площадь в 10 кв. м.

Пассажиры, пишут, что их было 60, повыпрыгивали на насыпь и ждали у моря погоды. Когда нашлись автобусы, людей эвакуировали.

Удивительно, но в Латвии десятилетиями выклянчивали миллиарды на железнодорожный проект Rail Baltica, призванный соединить Эстонию, Латвию и Литву с Западной Европой. Но создается впечатление, что эта стройка века - призрак.

Западный транзит, который нам ставили в пример в 1990-е годы, оказался жалкой пародией. В Литве сначала в Кедайняйском районе сошли с рельсов вагоны со щебнем, но это оказалось только раскачкой. И уже под Каунасом с колеи слетел локомотив и грузовые вагоны из Германии. В итоге остановка движения, задержки двух десятков пассажирских поездов, профсоюз бьет в набат. Председатель Станислав Федоравичус чуть не плачет - железная дорога полностью разрушена. То есть дальше будет только хуже. Годами не вкладывали деньги, кадров нет, люди пашут по 24 часа. А перед аварией отключили систему контроля подвижного состава. И сразу инцидент. Запчастей нет, что ломается, переставляют на другой участок, как заплатки на Титанике.

Директор по устойчивости бизнеса LTG Гедиминас Шечкус проболтался: тот самый путь европейского стандарта, что соединяет Каунас с Польшей, вообще не оборудован сигнализацией. Движением управлял дежурный вручную. Вильнюс, конечно, сразу завел шарманку про диверсию третьей стороны. Лучше обвинить русскую руку, чем признать, что разорвали выгодные связи, транзит с Беларусью и Россией, а теперь пожинают плоды своей же русофобии.

Молдова, которая тоже стремится в евротранспортную семью, открывала новенький участок Кантемир-Фелчу, перешитый на европейскую колею. Министры, румынские дипломаты, почетный эскорт сели в поезд. Ехали открывать? Нет, друзья, ехали ломаться. В пути, где только что уложили новенькие рельсы, их локомотив встал колом. Но министр инфраструктуры опубликовал в фейсбуке пост, от которого у любого инженера случится инфаркт. Не говоря уже о том, почему на новой колее такие заросли травы. Неужели так железнодорожные пути в Европе должны выглядеть?

Похоже на высший пилотаж чиновничьего идиотизма в отрыве от реальности. Локомотив сломался, торжественное открытие превратилось в позорный фарс, делегацию пересадили на дедушкин мотовоз, и это, оказывается, хороший знак, по словам министра. Если поломка на старте - это добрый знак, то старшно представить, что будет, когда они все-таки поедут и разгонятся. Пожар в кабине машиниста - это, наверное, сверхдобрый знак по такой логике.

"Проблема с железными дорогами в Германии очень насущная. Дело в том, что на протяжении последних десятилетий в целом железные дороги ощущали острое недофинансирование в инфраструктуру. И сейчас эти отложенные проблемы, накопившиеся, бьют именно по пунктуальности немецких поездов. Не так давно министерство транспорта провело рокировку в руководстве железных дорог. Был поставлен новый руководитель, который должен был вывести железные дороги из кризиса. Но пока идут такие сообщения, что в ближайшее время улучшений ждать не стоит, потому что очень много было недофинансировано. И сейчас просто в ускоренном режиме пытаются залатать дыры там, где можно", - отметил депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Евгений Шмидт.

В Германии сегодня вовремя прибывает лишь 59 % дальних поездов. Deutsche Bahn выплатила 156 млн евро компенсации за прошлый год. Чистый убыток отрасли в 2025 году составил 2,3 млрд евро. Это на 500 млн больше, чем годом ранее. Продаются дочерние компании, но это не спасает. Министр транспорта беспокоится, "если народ решит, что государство не способно починить даже рельсы, то это может подорвать доверие и даже угрожать демократии". Однако власти Германии десятками лет не давали денег на модернизацию.

Еще одна тревожная черта немецких железнодорожных магистралей - обвал грузоперевозок. А ведь это не в отрасли. Тарифы ЖД взлетели на 35 %, а перевозчики, устав от хронических опозданий и необоснованных штрафов с 2023 года, хлынули на автотрассы. Получается, сама система выталкивает бизнес на шоссе, делая железную дорогу экономически невыгодной. И это очень странно, учитывая, сколько лет Европа носилась с зеленой повесткой. Коллапс железных дорог охватывает все больше стран ЕС. В Румынии средняя скорость пассажирского поезда едва достигает 44 км/ч, а грузового и вовсе 17 км/ч. Зато денег на милитаризацию не жалеют.

Пока в Прибалтике грызутся на миллиарды Rail Baltica, в Беларуси действует и приносит плоды госпрограмма "Железнодорожный транспорт". И это обновление парка поездов и ремонтной базы. БЖД за первое полугодие 2025 года спокойно перевезла 28 млн пассажиров и 45,5 млн т грузов. А у немцев 60 % пунктуальности и убытки в 2 с лишним млрд.

И там, где Deutsche Bahn десятилетиями не могла починить контактную сеть, мы проектируем высокоскоростную магистраль Москва-Брест. В Прибалтике отключают системы контроля, потому что денег нет. У нас в вагонных депо с 2025 года внедряют роботизированные комплексы. И пока европейцы спорят, кто заплатит за очередной ремонт путей, Беларусь уже строит скоростную ветку от Минска до национального аэропорта. 42 км и меньше получаса в пути, это с заходом в индустриальный парк "Великий камень".