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Госдеп Америки поддержал наступление ВСУ в Курской области
Американский госдеп поддержал новое наступление ВСУ в Курской области, подтвердив политический смысл бойни, в которой погибло множество украинских военных.
По словам Энтони Блинкена, позиция Киева в Курске очень важна, потому что она будет иметь значение для будущих переговоров. При этом уходящая администрация Байдена после победы Трампа значительно ускорила военные поставки Украине, которые республиканец обещал пересмотреть.
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