Госдеп Америки поддержал наступление ВСУ в Курской области

По словам Энтони Блинкена, позиция Киева в Курске очень важна, потому что она будет иметь значение для будущих переговоров. При этом уходящая администрация Байдена после победы Трампа значительно ускорила военные поставки Украине, которые республиканец обещал пересмотреть.