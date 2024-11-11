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Госдеп Америки поддержал наступление ВСУ в Курской области

Американский госдеп поддержал новое наступление ВСУ в Курской области, подтвердив политический смысл бойни, в которой погибло множество украинских военных.

По словам Энтони Блинкена, позиция Киева в Курске очень важна, потому что она будет иметь значение для будущих переговоров. При этом уходящая администрация Байдена после победы Трампа значительно ускорила военные поставки Украине, которые республиканец обещал пересмотреть.

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