Госдеп отправляет сотрудников USAID в отпуска

Госдеп США начал работу по отзыву всех сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID), которые находятся в зарубежных командировках по всему миру. Их планируют вернуть домой к 8 февраля и отправить в административный отпуск. Вернутся и члены их семей (речь идет о тысячах человек).