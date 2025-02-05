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Госдеп отправляет сотрудников USAID в отпуска
Госдеп США начал работу по отзыву всех сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID), которые находятся в зарубежных командировках по всему миру. Их планируют вернуть домой к 8 февраля и отправить в административный отпуск. Вернутся и члены их семей (речь идет о тысячах человек).
Ранее в отпуска были отправлены директор по безопасности USAID и его заместитель. Они пытались помешать сотрудникам Департамента эффективности госуправления получить доступ к конфиденциальным данным.
Илон Маск, возглавляющий департамент, заявил, что агентство должно прекратить работу. По словам Маска, президент США Дональд Трамп согласился с ним.