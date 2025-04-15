Госдепартамент США отменил 139 иностранных грантов, в том числе для белорусской оппозиции

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Госдепартамент США отменил финансирование проектов иностранной помощи в разных странах, в том числе для белорусской оппозиции. Об этом в соцсети X сообщил департамент по повышению эффективности работы правительства (DOGE), пишет БЕЛТА.

Отмечается, что госсекретарь США Марко Рубио отменил выделение иностранным государствам 139 грантов на общую сумму 215 млн долларов. "Госсекретарь Рубио продолжает тщательно изучать иностранную помощь Госдепартамента, отменив сегодня 139 бесполезных грантов общим объемом 215 млн долларов", - говорится в сообщении ведомства.

В частности, финансирования на сумму 2,4 млн долларов лишился проект белоруской оппозиции.

Также под сокращение попали гранты на проекты в Великобритании, Узбекистане, Молдове, Кыргызстане, Армении, Болгарии, Бразилии, Ливане, Шри-Ланке, Ливии, Мавритании и Тунисе.