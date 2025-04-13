Госдолг Франции составляет около 3,3 трлн евро и превышает годовой объем ВВП страны

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Премьер-министр Франции Франсуа Байру заявил об угрожающей ситуации, которая сложилась в национальной экономике, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

"Речь идет о выживании нашей страны, - сказал Байру на совещании экономического блока правительства. - Долг Франции растет слишком быстро".

По его оценке, на обслуживание задолженности Франции в этом году придется направить 67 млрд евро, а к 2029 году эта сумма достигнет уже 100 млрд евро. Премьер напомнил, что общая сумма госдолга составляет около 3,3 трлн евро, что превышает годовой объем ВВП Франции.

Байру считает главной причиной экономических проблем недостаточный объем производства промышленной продукции в стране. "В расчете на одного жителя Франция производит на 15 % меньше, чем Германия, на 25 % меньше, чем Нидерланды, и на 30 % меньше, чем США", - отметил премьер-министр.

Он сообщил, что правительство уже приступило к составлению бюджета на следующий год и планирует представить его в июле до начала летних отпусков, а не в сентябре, как обычно.