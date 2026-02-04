3.74 BYN
Госдолг Германии достиг рекорда
Автор:Редакция news.by
Государственный долг Германии достиг рекорда и продолжает расти.
По данным официальной статистики, за последние 4 года его объем увеличился почти на пятую часть, что является самым высоким показателем за всю историю страны. В третьем квартале 2025-го госдолг приблизился к 3 трлн евро. За 10 лет федеральные расходы выросли почти на 70 %, а поступления от налогов - всего на 40 %.
Среди жителей Германии растет уровень пессимизма относительно будущего страны. По данным соцопросов, каждый третий немец опасается, что уровень жизни снизится в ближайшие 5 лет. 68 % опрошенных считают, что правительство проводит недостаточно реформ.