Госдолг Украины всего лишь за месяц увеличился на 4 млрд долларов

В Министерстве финансов Украины заявили, что государственный и гарантированный государством долг страны на 30 июня был 7,69 трлн гривен (184,84 млрд долларов), что означает увеличение долга за месяц сразу на 4 млрд долларов, сообщает ТАСС.

По подсчетам Минфина Украины, в течение июня сумма долга увеличилась в гривневом эквиваленте на 181,73 млрд, а в долларовом - на 3,88 млрд долларов.

При этом по состоянию на 31 мая государственный и гарантированный государством долг Украины в гривневом эквиваленте составлял 7,51 трлн гривен, в валютном эквиваленте - около 180,97 млрд долларов. Тогда увеличение в сравнении с показателями апреля составило всего 1 млрд.

При этом из общей суммы государственного долга внешний долг в июне составил 5,77 млрд гривен (75,04 % общей суммы государственного и гарантированного государством долга), или 138,70 млрд долларов, а государственный и гарантированный государством внутренний долг - 1,92 млрд гривен (24,96 %), или 46,14 млрд долларов.

В начале июня Украина допустила технический дефолт по части своих обязательств - государственным деривативам, не выплатив в установленный срок полагающуюся их держателям сумму. Государственные деривативы составляют небольшую часть госдолга страны, однако фактический отказ Киева от части обязательств уже вызвал негативную реакцию со стороны МВФ. В фонде подчеркнули, что Украине нужно прилагать усилия для достижения договоренностей с кредиторами о реструктуризации своего долга.