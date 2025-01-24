Госдолг Японии на конец 2024 года составил почти 8,7 трлн долларов

Государственный долг Японии по состоянию на конец 2024 года увеличился до самого высокого уровня в истории страны, составив почти 1 317,64 трлн иен (почти 8,7 трлн долларов по текущему курсу). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японское Министерство финансов.

Сумма долга по сравнению с ситуацией на конец 2023 года увеличилась на 31,8 трлн иен (более 205 млрд долларов). Как отмечает информационное агентство Kyodo, нынешнее правительство Японии вряд ли сумеет сократить задолженность, поскольку не имеет большинства в утверждающей госбюджет нижней палате парламента и подвергается давлению со стороны оппозиции, требующей снижения налогов и расширения расходов, в частности, на образование.