Госдума РФ: Украина вывозит детей из освобожденных территорий в Европу

Украинские власти намеренно вывозят детей из освобождаемых территорий в Европу и на Западную Украину, тем самым лишая их возможности быть с родителями, которые получили российское гражданство. Об этом после второго раунда переговоров России и Украины в Стамбуле заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий, сообщает ТАСС .

"У нас на территории Курской области, на территории тех городов и районов, особенно Донецкой Народной Республики, есть случаи, когда детей забирают из семьи, а родители остаются. И потом эти населенные пункты освобождаются российской армией, родители получают российское гражданство, а дети в это время уже выведены по команде Зеленского или в европейские страны, или, в лучшем случае, на запад Украины. Поэтому дальше часть детей пропадает. Где они, что с ними происходит - ни родители, ни наши службы по делам детей, ни Красный Крест установить не могут", - заявил депутат.