Государственный долг Польши к 2036 году может вырасти до 107 % ВВП

Госдолг Польши через 10 лет может достигнуть 107 % ВВП. Об этом пишут польские СМИ со ссылкой на доклад Еврокомиссии.

Отмечается, что Польша на протяжении нескольких лет переживает стремительный рост госдолга. Темпы накопления задолженности - одни из самых высоких в Европе. Польша находится в тройке лидеров по росту госдолга наряду с Финляндией и Румынией.