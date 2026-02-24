3.73 BYN
Государственный долг Польши к 2036 году может вырасти до 107 % ВВП
Автор:Редакция news.by
Госдолг Польши через 10 лет может достигнуть 107 % ВВП. Об этом пишут польские СМИ со ссылкой на доклад Еврокомиссии.
Отмечается, что Польша на протяжении нескольких лет переживает стремительный рост госдолга. Темпы накопления задолженности - одни из самых высоких в Европе. Польша находится в тройке лидеров по росту госдолга наряду с Финляндией и Румынией.
В докладе подчеркивается, что без реформ, которые сократят структурный дефицит, страна рискует стать главным проблемным заемщиком ЕС. При этом Польша - не единственная страна, чьи финансы вызывают тревогу у Еврокомиссии. В группу риска также попали Бельгия, Греция, Испания, Франция, Италия и ряд других.