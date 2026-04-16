Град размером с теннисный мяч обрушился на США
Автор:Редакция news.by
Сильнейшая гроза принесла крупный град в американские города штатов Индиана, Миннесота, Висконсин и Канзас. Ледяные осадки достигали размера мячей для гольфа и тенниса, что вызвало значительные повреждения - разбиты окна, крыши домов и автомобили.
По ряду районов пронеслись торнадо. О масштабных разрушениях пока не сообщается.
Предупреждения об угрозе экстремальных погодных условий в эти дни получили более 50 млн жителей США. Повышенный риск сильных штормов сохраняется.