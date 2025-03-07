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Гражданам Пакистана и Афганистана администрация Трампа может запретить въезд в США
Пакистан и Афганистан могут войти в число стран, гражданам которых администрация президента Дональда Трампа запретит въезд в США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.
По их информации, американское правительство может ввести запрет уже на следующей неделе. Пожелавшие остаться анонимными собеседники агентства отметили, что такое решение основано на проведенном правительством анализе рисков для безопасности страны. Въезд в США могут запретить также и гражданам других стран, но источники не уточнили, каким именно.
Ранее газета The New York Times сообщила, что Белый дом планирует ввести запрет на въезд в США для граждан ряда государств. По информации источников издания, в красный список, вероятно, войдут государства, чьим гражданам было запрещено въезжать в США в первый президентский срок Трампа. Среди них газета назвала Венесуэлу, Иран, Йемен, КНДР, Кубу, Ливию, Сирию, Сомали и Судан. Кроме того, перечень стран, чьим гражданам "категорически запретят въезжать в Соединенные Штаты", может быть дополнен Афганистаном.