В вузах Беларуси запустили новый проект для студентов "Учись и работай"

В вузах Беларуси запускают новый проект "Учись и работай". Эта инициатива - выполнение поручения Президента. Ключевая задача - дать студентам реальную практику и помочь им адаптироваться на первом рабочем месте без лишнего стресса.

Проект кардинально меняет подход к обучению. Теперь вузы работают в тесной связке с заказчиками кадров, а предприятия растят специалистов "под себя" через систему наставничества.

Более половины студентов совмещают учебу и работу, но не всегда находят занятие по профилю. Поэтому проект позволяет молодым людям получить опыт именно в тех профессиях, на которых учатся.

Сегодня в стране около 39 тыс. молодых специалистов находятся в поисках работы. При этом рынок труда предлагает 139 тыс. вакансий, поэтому молодых людей готовы трудоустроить уже во время учебы.

На первом этапе ребятам предлагают работу по более чем 140 специальностям в различных отраслях: строительстве, образовании, творчестве, сельском хозяйстве, ЖКХ. На предприятиях за каждым молодым человеком закреплен наставник.

Елена Пещенко, замначальника управления главного управления Министерства труда и социальной защиты Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/322f1b50-9f4f-4520-ad60-548527ea7211/conversions/82d33451-3196-4531-96b5-f19b3c461fb9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/322f1b50-9f4f-4520-ad60-548527ea7211/conversions/82d33451-3196-4531-96b5-f19b3c461fb9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/322f1b50-9f4f-4520-ad60-548527ea7211/conversions/82d33451-3196-4531-96b5-f19b3c461fb9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/322f1b50-9f4f-4520-ad60-548527ea7211/conversions/82d33451-3196-4531-96b5-f19b3c461fb9-xl-___webp_1920.webp 1920w

Елена Пещенко, замначальника управления главного управления Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

"Они смогут работать только под руководством более квалифицированного специалиста с более высоким стажем работы или под руководством руководителя. И, конечно, им нельзя будет поручать определенные работы, которые требуют определенных допусков, определенных законодательных ограничений. То есть данные ребята будут получать свои навыки и расширять свои умения под руководством наставников. Такие требования будут закреплены в соответствующих квалификационных характеристиках либо профессиональных стандартах".

Работа не должна мешать учебе - это главный принцип проекта. Студентам предлагают гибкий график и частичную занятость, чтобы избежать перегрузок и снижения успеваемости. Вакансии формируются так, чтобы молодой специалист мог легко совмещать лекции с практикой. Для реализации инициативы уже предприняты административные шаги.

"Внесены соответствующие изменения в квалификационные справочники, профессиональные стандарты. Данные нормативно-правовые акты проходят юридическую экспертизу, и к сентябрю, может даже к концу лета данные ребята уже смогут трудоустраиваться к будущему учебному году", - рассказала Елена Пещенко.

Мария Трифоненкова news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/350f4a88-da45-4cff-bcb0-fdd927afff02/conversions/0f72b4c0-c8fd-430a-b63c-59ebc65d43c2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/350f4a88-da45-4cff-bcb0-fdd927afff02/conversions/0f72b4c0-c8fd-430a-b63c-59ebc65d43c2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/350f4a88-da45-4cff-bcb0-fdd927afff02/conversions/0f72b4c0-c8fd-430a-b63c-59ebc65d43c2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/350f4a88-da45-4cff-bcb0-fdd927afff02/conversions/0f72b4c0-c8fd-430a-b63c-59ebc65d43c2-xl-___webp_1920.webp 1920w

Мария Трифоненкова учится на 3-м курсе на факультете дошкольного образования Белгоспедуниверситата. При этом уже год работает в столичном детском саду № 138. Девушка выбрала такой профиль, потому что всегда любила работать с детьми. И еще до окончания вуза начала нарабатывать практический опыт. Мария успевает и работать, и продолжать обучение в альма-матер.

"Изначально было с непривычки тяжело, потом втянулась, - признается Мария Трифоненкова. - И в университете идут навстречу, и работодатель тоже может пойти навстречу".

заведующая детским садом № 138 г. Минска Оксана Ярмошук news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe6d865c-dbcf-447c-982f-d6cf462f20ca/conversions/e8e1738a-63e4-4d2d-a1bd-b12fa0516023-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe6d865c-dbcf-447c-982f-d6cf462f20ca/conversions/e8e1738a-63e4-4d2d-a1bd-b12fa0516023-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe6d865c-dbcf-447c-982f-d6cf462f20ca/conversions/e8e1738a-63e4-4d2d-a1bd-b12fa0516023-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe6d865c-dbcf-447c-982f-d6cf462f20ca/conversions/e8e1738a-63e4-4d2d-a1bd-b12fa0516023-xl-___webp_1920.webp 1920w

"В связи с тем что мы являемся филиалом кафедры методик дошкольного образования педагогического университета, Мария уже с 1-го курса смогла проходить практику на базе нашего учреждения. Тем самым она начала постепенно к нам привыкать, познавать суть работы", - рассказала заведующая детским садом № 138 г. Минска Оксана Ярмошук.

Пример выстроенного взаимодействия университета и рынка труда показывает ведущий педагогический вуз страны. Здесь по востребованным специальностям более 60 % студентов совмещают два вида деятельности.

Александр Францкевич, проректор БГПУ им. Максима Танка news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5c5ffabb-2f4e-4359-b0c6-e5cbc4b5d3da/conversions/790a3254-c186-44d1-882d-41c52aae6cd3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5c5ffabb-2f4e-4359-b0c6-e5cbc4b5d3da/conversions/790a3254-c186-44d1-882d-41c52aae6cd3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5c5ffabb-2f4e-4359-b0c6-e5cbc4b5d3da/conversions/790a3254-c186-44d1-882d-41c52aae6cd3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5c5ffabb-2f4e-4359-b0c6-e5cbc4b5d3da/conversions/790a3254-c186-44d1-882d-41c52aae6cd3-xl-___webp_1920.webp 1920w

Александр Францкевич, проректор БГПУ им. Максима Танка:

"Наши студенты и работают в учреждениях образования. Например, 60 % студентов факультета дошкольного образования на третьем курсе работает в детских садиках. На 4-м курсе эти цифры поднимаются до 90 %. До 60 % студентов 3-го курса и 90 % четверокурсников физико-математического факультета работают по таким востребованным специальностям, как "математика", "физика" и "информатика".