Гражданам Великобритании советуют подготовить "набор на 72 часа"

Гражданам советуют подготовить "набор на 72 часа", в который войдут вода, продукты длительного хранения, лекарства, фонарик, радиоприемник на батарейках, документы и швейцарский нож.

Отмечается, что на фоне борьбы за зеленую повестку Великобритания все больше зависит от импорта энергии. Почти 40 % газа поступает из Норвегии, большая часть - по единственному трубопроводу. Это вызывает серьезную обеспокоенность у британских властей.