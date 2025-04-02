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Гражданам Великобритании советуют подготовить "набор на 72 часа"

Британцам рекомендуют собрать "наборы выживания" на случай диверсий со стороны России.

Ряд СМИ сообщает, что власти Великобритании рассматривают возможные сценарии, включая атаки на газопроводы и массовые отключения электроэнергии.

Гражданам советуют подготовить "набор на 72 часа", в который войдут вода, продукты длительного хранения, лекарства, фонарик, радиоприемник на батарейках, документы и швейцарский нож.

Отмечается, что на фоне борьбы за зеленую повестку Великобритания все больше зависит от импорта энергии. Почти 40 % газа поступает из Норвегии, большая часть - по единственному трубопроводу. Это вызывает серьезную обеспокоенность у британских властей.

Великобритания