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Гражданам Великобритании советуют подготовить "набор на 72 часа"
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Британцам рекомендуют собрать "наборы выживания" на случай диверсий со стороны России.
Ряд СМИ сообщает, что власти Великобритании рассматривают возможные сценарии, включая атаки на газопроводы и массовые отключения электроэнергии.
Гражданам советуют подготовить "набор на 72 часа", в который войдут вода, продукты длительного хранения, лекарства, фонарик, радиоприемник на батарейках, документы и швейцарский нож.
Отмечается, что на фоне борьбы за зеленую повестку Великобритания все больше зависит от импорта энергии. Почти 40 % газа поступает из Норвегии, большая часть - по единственному трубопроводу. Это вызывает серьезную обеспокоенность у британских властей.