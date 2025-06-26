Граждане ЕАЭС имеют равные права при трудоустройстве в любой стране "пятерки"

Фундамент ЕАЭС - экономическая свобода и равные условия хозяйствования. Свобода передвижения и свобода рабочей силы - это темы, которые обсуждают на четвертой секции Евразийского экономического форума.

У всех граждан стран ЕАЭС есть равные права при трудоустройстве в любой стране "пятерки". Даже больше - независимо от того, откуда человек родом и где работал (в России, в Казахстане или Кыргызстане), он сможет получить пенсию. В ЕАЭС не человек идет за пенсией, а пенсия за человеком.

Три документа нужны для трудоустройства: паспорт, диплом об образовании (или свидетельство о квалификации) и трудовая книжка.

Важно, что в странах ЕАЭС взаимное признание дипломов (кроме медиков и фармацевтов). Есть соглашение о взаимном признании ученых степеней. Составлен и постоянно обновляется список востребованных профессий для рынка ЕАЭС. А это хорошее подспорье при формировании плана набора в учебные заведения.

"Если посмотреть на реальную ситуацию с миграционными потоками, конечно же, центр притяжения сегодня - рынок труда Российской Федерации. Это обусловлено большим выбором рабочих мест, хорошим уровнем оплаты труда. Донором на этом союзном миграционном трудовом рынке выступает прежде всего Кыргызская республика. И исходя из этого, каждая страна определяет свои подходы. Конечно же, каждая из стран, в том числе и Республика Беларусь, очень заинтересована в привлечении высококвалифицированных рабочих рук. Рынок труда сегодня в Беларуси испытывает достаточно большой спрос на рабочую силу", - подчеркнула председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Ирина Костевич.