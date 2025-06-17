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Граждане США не хотят конфликта с Ираном
Автор:Редакция news.by
Простые американцы не хотят дестабилизации на Ближнем Востоке. Большинство из них выступает против вмешательства США в конфликт Израиля с Ираном.
Согласно опросу компании YouGov, 60 % жителей считают, что американская армия не должна быть задействована. Лишь 16 % респондентов выразили противоположное мнение, еще 24 % затруднились ответить.
При этом, согласно опросу, более половины (56 %) опрошенных американцев заявили, что США должны участвовать в переговорах с Ираном по его ядерной программе, и только 18 % респондентов выступили против этого.