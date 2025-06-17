Граждане США не хотят конфликта с Ираном

Простые американцы не хотят дестабилизации на Ближнем Востоке. Большинство из них выступает против вмешательства США в конфликт Израиля с Ираном.

Согласно опросу компании YouGov, 60 % жителей считают, что американская армия не должна быть задействована. Лишь 16 % респондентов выразили противоположное мнение, еще 24 % затруднились ответить.