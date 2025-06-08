Гражданка Казахстана и пятеро граждан Германии пострадали в ДТП в Турции

В результате ДТП с туристическим автобусом в турецкой провинции Анталья пострадали шесть иностранных туристов. Об этом пишет РИА Новости.

Инцидент произошел утром на трассе D400 в районе Манавгата, когда водитель не справился с управлением и микроавтобус вылетел с дороги, врезавшись в ограждение.

Из 12 пассажиров микроавтобуса пострадали пятеро, среди которых гражданка Казахстана и пятеро граждан Германии. Пострадавшие были госпитализированы. Водитель микроавтобуса не остался на месте аварии. Позже его нашли раненым в районе Гюндогду; он заявил, что покинул место происшествия в панике. Водитель также был госпитализирован, и по факту аварии начата проверка.