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Гражданка Казахстана и пятеро граждан Германии пострадали в ДТП в Турции
Гражданка Казахстана и пятеро граждан Германии пострадали в ДТП в Турцииnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5a9bc0e6-0656-4b04-8439-8f6d47ea81a2/conversions/3a84edd3-7b66-4e8c-bcd4-9146d3fd1391-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5a9bc0e6-0656-4b04-8439-8f6d47ea81a2/conversions/3a84edd3-7b66-4e8c-bcd4-9146d3fd1391-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5a9bc0e6-0656-4b04-8439-8f6d47ea81a2/conversions/3a84edd3-7b66-4e8c-bcd4-9146d3fd1391-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5a9bc0e6-0656-4b04-8439-8f6d47ea81a2/conversions/3a84edd3-7b66-4e8c-bcd4-9146d3fd1391-xl-___webp_1920.webp 1920w
В результате ДТП с туристическим автобусом в турецкой провинции Анталья пострадали шесть иностранных туристов. Об этом пишет РИА Новости.
Инцидент произошел утром на трассе D400 в районе Манавгата, когда водитель не справился с управлением и микроавтобус вылетел с дороги, врезавшись в ограждение.
Из 12 пассажиров микроавтобуса пострадали пятеро, среди которых гражданка Казахстана и пятеро граждан Германии. Пострадавшие были госпитализированы. Водитель микроавтобуса не остался на месте аварии. Позже его нашли раненым в районе Гюндогду; он заявил, что покинул место происшествия в панике. Водитель также был госпитализирован, и по факту аварии начата проверка.
Фото РИА Новости