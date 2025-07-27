Греция, Кипр и Албания борются с лесными пожарами

Европейские страны изнемогают от жары. В Греции, например, во многих районах температура держится на уровне плюс 40 градусов. В столице 38 градусов тепла.

На фоне зноя в городе Крионери, к северо-востоку от Афин, вспыхнул пожар. Огонь уже уничтожил дома. Жителей просят эвакуироваться в безопасные районы. Высокий риск пожаров сохраняется в 11 регионах по всей стране.

После нескольких дней упорной борьбы был взят под контроль масштабный лесной пожар на Кипре. Он разгорелся недалеко от портового города Лимассол. Пламя охватило около 120 кв. км и унесло жизни двух человек. Пострадали десятки человек, дома были разрушены.