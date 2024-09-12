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Громкий скандал разразился в Голливуде

Авторы "Планеты обезьян" показали процесс съемок, где в качестве актеров, играющих роль приматов, подобрали исключительно афроамериканцев.

Теперь студию хотят засудить за "расизм и анималистические эпитеты".

Чему удивляться? Ранее ученые из Йоркского университета посчитали расистскими трех знаменитых обезьян, изображающих выражение "Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не скажу", и призвали отказаться от использования их образов.

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