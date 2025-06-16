Гросси рассказал о пострадавших ядерных объектах Ирана

"Я бы сказал, что наибольший ущерб был нанесен на объекте в Натанзе, где был полностью разрушен надземный объект по обогащению урана и было почти полное повреждение электрической установки, распределительного устройства и электрической связи. Наша оценка такова, что с этой внезапной потерей внешнего питания, по большой вероятности, центрифуги были серьезно повреждены, если не уничтожены полностью, поэтому я бы не согласился полностью с характеристикой, что он [объект в Натанзе] не поврежден [внутри]. Я думаю, что были повреждения внутри, хотя, конечно, внутри не было прямого кинетического разрушения", - сказал Гросси.