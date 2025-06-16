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Гросси рассказал о пострадавших ядерных объектах Ирана
Объект в Натанзе больше всего пострадал от израильских ударов по ядерным объектам Ирана. Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в эфире вещательной корпорации Би-би-си.
"Я бы сказал, что наибольший ущерб был нанесен на объекте в Натанзе, где был полностью разрушен надземный объект по обогащению урана и было почти полное повреждение электрической установки, распределительного устройства и электрической связи. Наша оценка такова, что с этой внезапной потерей внешнего питания, по большой вероятности, центрифуги были серьезно повреждены, если не уничтожены полностью, поэтому я бы не согласился полностью с характеристикой, что он [объект в Натанзе] не поврежден [внутри]. Я думаю, что были повреждения внутри, хотя, конечно, внутри не было прямого кинетического разрушения", - сказал Гросси.
По его словам, сейчас из соображений безопасности не проводятся никакие инспекции. "Я никогда не мог бы подвергнуть своих инспекторов такой опасности, поэтому, конечно, объекты закрыты, они недоступны для любой нормальной деятельности. Мы находимся в постоянном контакте с иранским регулирующим органом", - отметил гендиректор МАГАТЭ.