Грузинские власти ужесточают правила пребывания иностранцев в стране

Грузинские власти ужесточают правила пребывания иностранных граждан в стране. В Уголовный кодекс добавят новый вид наказания - выдворение иностранца из Грузии и запрет на въезд на определенный срок.

Также существенно вырастут и штрафы для нарушивших правила пребывания на территории страны, а процедуру выдворения нелегалов заметно упростят.