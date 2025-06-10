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Грузинские власти ужесточают правила пребывания иностранцев в стране
Грузинские власти ужесточают правила пребывания иностранных граждан в стране. В Уголовный кодекс добавят новый вид наказания - выдворение иностранца из Грузии и запрет на въезд на определенный срок.
Также существенно вырастут и штрафы для нарушивших правила пребывания на территории страны, а процедуру выдворения нелегалов заметно упростят.
Изменения в действующем законодательстве, как отмечали ранее власти, направлены на борьбу с нелегальной миграцией и внесением ясности в процесс предоставления убежища.