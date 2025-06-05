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Грузия закрывает информационные центры ЕС и НАТО
Грузия приостанавливает работу информационных центров ЕС и НАТО. Это стало следствием резкого ухудшения отношений официального Тбилиси с двумя организациями.
На протяжении двух последних десятилетий Грузия на постсоветстком пространстве была самым активным партнером альянса и Евросоюза. Отношения испортились три года назад, когда, как сообщило грузинское руководство, от страны потребовали вступить в конфликт с Россией - политический, а то и вооруженный.
После отказа в Тбилиси была активирована сеть НГО, которые финансировались европейцами и американцами. На протяжении нескольких месяцев страна была на грани катастрофы из-за цветной революции. Иностранных агентов удалось взять под контроль, а теперь власти Грузии закрывают и центры, из которых НГО управлялись информационные представительства ЕС и НАТО.