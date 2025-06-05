Грузия закрывает информационные центры ЕС и НАТО

Грузия приостанавливает работу информационных центров ЕС и НАТО. Это стало следствием резкого ухудшения отношений официального Тбилиси с двумя организациями.

На протяжении двух последних десятилетий Грузия на постсоветстком пространстве была самым активным партнером альянса и Евросоюза. Отношения испортились три года назад, когда, как сообщило грузинское руководство, от страны потребовали вступить в конфликт с Россией - политический, а то и вооруженный.