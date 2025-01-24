Грызлов: белорусские экстремисты плотно взаимодействуют с украинскими и западными спецслужбами

"Мы знаем, что так называемые оппозиционеры, а в действительности экстремисты плотно взаимодействуют с украинскими и западными спецслужбами, координируют с ними свои действия", - сказал он.

Грызлов отметил, что "западники многое бы отдали за возможность осуществить какую-либо провокацию в период выборов, прежде всего руками тех самых беглых, которые укрылись у своих хозяев в Польше, Латвии и Литве".

Посол РФ добавил, что уже не раз в СМИ сообщалось о раскрытых силовиками конкретных сценариях агрессивных действий против Белоруссии вплоть до масштабных операций, нацеленных на захват власти или части территории. "Плацдармом во всех этих случаях служили бы Украина и граничащие с Беларусью страны НАТО, - продолжил он. - Понятно, что правительства этих стран просто не могли не быть об этом осведомлены. А значит, речь фактически идет о санкционированном на уровне государства планировании вмешательства во внутренние дела и агрессии против соседней страны".