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Гусев: С легкой руки стран Балтии началось восхваление нацизма
После Второй мировой войны весь мир думал, что нацизм был искоренен. Но зло постепенно вставало на ноги. Почему так случилось, рассказал российский историк, писатель, публицист Игорь Гусев в проекте "Война и мир".
Игорь Гусев:
"Началось это все с легкой руки стран Прибалтики. 20 лет назад или даже раньше я сам видел, как по улицам Риги, Таллина маршировали нацисты, бывшие члены легиона СС, их потомки, ревнители, поклонники. И я сам видел остолбенение в глазах иностранцев, приехавших из Германии, Голландии, Франции, других европейских стран, я видел, как они были потрясены".
Они не понимали, как на улицах европейского города могут ходить бывшие эсэсовцы и их сподвижники. Это было немыслимо. "Окно Овертона вдруг расширилось, это оказалось возможным. И я утверждаю, что именно страны Балтии расширили этот простор невозможного, и с их легкой руки началось восхваление нацизма", - сделал вывод историк.