Гутерриш: Риск применения ядерного оружия высок как никогда

С тревожным заявлением выступил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций. Антониу Гутерриш считает, что риск применения ядерного оружия в настоящий момент высок как никогда.

Генсек ООН призвал Москву и Вашингтон срочно вернуться к диалогу для выработки соглашения на этот счет. Заявление Гутерриша связано с прекращением действия Договора о стратегических наступательных вооружениях.

Москва вышла из ДСНВ-2 в ответ на действия Соединенных Штатов. Россия, однако, предупредила, что будет придерживаться договора вплоть до 5 февраля 2026 года и сохранит верность ему далее, если Вашингтон подтвердит соблюдение положений документа.