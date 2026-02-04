3.74 BYN
Гутерриш: Риск применения ядерного оружия высок как никогда
С тревожным заявлением выступил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций. Антониу Гутерриш считает, что риск применения ядерного оружия в настоящий момент высок как никогда.
Генсек ООН призвал Москву и Вашингтон срочно вернуться к диалогу для выработки соглашения на этот счет. Заявление Гутерриша связано с прекращением действия Договора о стратегических наступательных вооружениях.
Москва вышла из ДСНВ-2 в ответ на действия Соединенных Штатов. Россия, однако, предупредила, что будет придерживаться договора вплоть до 5 февраля 2026 года и сохранит верность ему далее, если Вашингтон подтвердит соблюдение положений документа.
Никакой реакции со стороны Соединенных Штатов не было, поэтому в минувшую полночь ДСНВ-2 прекратил свое действие. Между тем, это был главный документ регулирующий число боеголовок в арсеналах двух ядерных сверхдержав.