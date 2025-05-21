Гуцул: Это не правосудие - это репрессии

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Глава Гагаузской автономии Молдовы Евгения Гуцул заявила, что власти республики занимаются репрессиями, а уголовное дело, заведенное против нее, назвала сфабрикованным, сообщает ТАСС.

"Это не правосудие - это репрессии. Сфабрикованное дело, давление на суд, попытки изолировать меня от народа - все это направлено на то, чтобы сломить наш дух и подчинить Гагаузию Кишиневу. Но не получится. Чем сильнее давление, тем больше решимости. Я не сдаюсь и не отступаю. Мой мандат мне дал народ, и только народ может его отнять", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Гуцул после заседания Апелляционной палаты, которая оставила политика под арестом до 13 июня.

По ее словам, этими действиями правительство в Кишиневе добивается ее отстранения от руководства автономии.

В среду адвокаты оспаривали решение о продлении ареста до 13 июня, которое было принято районным судом по ходатайству прокурора. Этот арест открывает путь для начала процедуры отстранения Гуцул от должности после 25 мая, когда наступает 60-дневный срок, как она не может исполнять свои обязанности на посту главы региона.

Политик была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева и арестована в рамках уголовного дела, которое касается финансирования ее избирательной кампании в 2023 году. Правоохранительные органы мотивировали арест подозрениями, что Гуцул якобы может попытаться избежать правосудия. Глава Гагаузии эти доводы отвергает, так как уже больше года исправно посещает судебные заседания по другому уголовному делу, которое касается финансирования ликвидированной ранее властями оппозиционной партии "Шор". Она заявляет, что за арестом стоит правящая в республике Партия действия и солидарности.