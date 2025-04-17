Гуцул оставили под домашним арестом

Апелляционная палата Кишинева отклонила запрос защиты главы Гагаузии Евгении Гуцул и оставила политика под домашним арестом, следует из решения суда. Об этом пишет РИА Новости.

"Апелляционная палата постановила признать необоснованным ходатайство стороны защиты и оставить в силе решение суда Чекан (района Кишинева. - Прим. ред.) о помещении Гуцул Евгении под домашний арест сроком на 30 суток", - говорится в заявлении.

"Действия со стороны властей, направленные на оппозицию, доказывают, что они боятся выборов. За 30 лет существования Гагаузии не было никогда, чтобы арестовывали башкана", - сказала она.