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Гуцул оставили под домашним арестом
Апелляционная палата Кишинева отклонила запрос защиты главы Гагаузии Евгении Гуцул и оставила политика под домашним арестом, следует из решения суда. Об этом пишет РИА Новости.
"Апелляционная палата постановила признать необоснованным ходатайство стороны защиты и оставить в силе решение суда Чекан (района Кишинева. - Прим. ред.) о помещении Гуцул Евгении под домашний арест сроком на 30 суток", - говорится в заявлении.
"Действия со стороны властей, направленные на оппозицию, доказывают, что они боятся выборов. За 30 лет существования Гагаузии не было никогда, чтобы арестовывали башкана", - сказала она.
Ранее в четверг у здания Апелляционной палаты Кишинева, где рассматривался запрос адвокатов об отмене Гуцул меры пресечения, прошла акция в ее поддержку.