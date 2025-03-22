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Гуцул призвала Трампа помочь предотвратить скатывание ситуации вокруг Гагаузии в конфликт

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Фото: © РИА Новости / Дмитрий Осматеско

Арестованная в Кишиневе глава Гагаузии Евгения Гуцул обратилась к американскому лидеру Дональду Трампу, заявив о беспрецедентном давлении властей Молдовы на автономию. Об этом сообщает ТАСС.

Также Гуцул призвала помочь предотвратить скатывание ситуации в новый гражданский конфликт.

"Я призываю руководство США использовать все доступные дипломатические средства, чтобы предотвратить углубление кризиса и защитить права гагаузского народа", - говорится в тексте заявления Гуцул, размещенном в Telegram-канале, которое она передала через своих адвокатов.

"Ваше лидерство может помочь предотвратить скатывание ситуации в новый гражданский конфликт и положить конец эскалации", - написала Гуцул.

Она отметила, что автономия сегодня сталкивается с беспрецедентным давлением со стороны молдавских властей. При этом, как подчеркнула она, ЕС фактически поощряет эти действия, давая Кишиневу карт-бланш на политические репрессии. "Если международное сообщество не примет меры, Кишинев воспримет это как разрешение на дальнейшие репрессии", - указала Гуцул.

На прошлой неделе Гуцул через своих адвокатов передала обращение к российскому лидеру Владимиру Путину с призывом использовать весь арсенал дипломатических, политических и правовых механизмов и оказать давление на молдавские власти для ее скорейшего освобождения, а также к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану и заявила, что рассчитывает на защиту с его стороны законных прав гагаузского народа.

Евгения ГуцулобращениеДональд Трамп