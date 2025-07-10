Гуцул: Судья, рассматривающий дело о моем аресте, взял самоотвод

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Глава Гагаузии Евгения Гуцул рассказала, что судья, который рассматривает ее дело о продлении ареста, взял самоотвод, об этом пишет БЕЛТА, ссылаясь на ТАСС.

"Судья взял самоотвод. Сказал, что испытывает давление", - сообщила Евгения Гуцул журналистам. Срок ее домашнего ареста истекает 14 июля. Дальнейшая судьба заседания будет зависеть от решения судебной инстанции.

Накануне адвокаты Гуцул запрашивали отвод судьи, однако просьба защиты была отклонена. Гуцул в этот же день обвинила вышеупомянутого судью в предвзятости. "Дело о продлении меры пресечения мне вновь будет рассматривать тот же судья, чья предвзятость не вызывает сомнений даже у нейтральных наблюдателей", - отметила она.

Против Гуцул в Молдове заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях при финансировании партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Судебный процесс 1 июля перешел на этап прений, сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на 9 лет.