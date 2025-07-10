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Гуцул: Судья, рассматривающий дело о моем аресте, взял самоотвод

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Фото: РИА Новости

Глава Гагаузии Евгения Гуцул рассказала, что судья, который рассматривает ее дело о продлении ареста, взял самоотвод, об этом пишет БЕЛТА, ссылаясь на ТАСС.

"Судья взял самоотвод. Сказал, что испытывает давление", - сообщила Евгения Гуцул журналистам. Срок ее домашнего ареста истекает 14 июля. Дальнейшая судьба заседания будет зависеть от решения судебной инстанции.

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Накануне адвокаты Гуцул запрашивали отвод судьи, однако просьба защиты была отклонена. Гуцул в этот же день обвинила вышеупомянутого судью в предвзятости. "Дело о продлении меры пресечения мне вновь будет рассматривать тот же судья, чья предвзятость не вызывает сомнений даже у нейтральных наблюдателей", - отметила она.

Против Гуцул в Молдове заведены уголовные дела о якобы имевших место нарушениях при финансировании партии "Шор", в том числе в ходе избирательной кампании на выборах в Гагаузии в 2023 году. Судебный процесс 1 июля перешел на этап прений, сторона обвинения просит лишить Гуцул свободы на 9 лет.

Отношения Евгении Гуцул с руководством Молдовы обострились в 2023 году после ее победы на выборах. Политик тогда заявила о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией и раскритиковала политику конфронтации с Москвой, которую проводит Кишинев. Власти Молдовы в свою очередь попытались объявить выборы в регионе незаконными, однако солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии. В регионе также прошло несколько массовых акций в поддержку руководителя. Президент Молдовы Майя Санду однако отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, как того требует законодательство страны.

Евгения ГуцулМолдовасуд