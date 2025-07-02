Прокуратура Молдовы требует приговорить главу Гагаузии к 9 годам тюрьмы

Евгения Гуцул прокомментировала требование прокуратуры Молдовы приговорить ее к 9 годам тюрьмы. "Такое наказание не получают ни убийцы, ни коррупционеры, ни те, кто действительно наносит ущерб обществу", - заявила она.

Политику предлагали отказаться от поста главы Гагаузии в обмен на прекращение уголовного дела.

Экс-президент Молдовы Игорь Додон заявил, что Майя Санду и ее правящая партия желают посадить главу Гагаузии в тюрьму по обвинению во внешнем финансировании, при этом сами получают деньги из-за рубежа от своих кураторов на Западе.